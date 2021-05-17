الجيش الجزائري يقتل موريتانيا ويجرح آخر

لقي منقب موريتاني عن الذهب حتفه وجرح آخر جراء قصف الجيش الجزائري لقافلة من المنقبين الموريتانيين عبرت الحدود إلى داخل التراب الجزائري.

وقالت الحكومة الموريتانية - وفق بيان أصدرته اليوم - إنها تلقت معلومات عن الحادثة التي وقعت اليوم الأحد على الحدود الموريتانية الجزائرية، من الجانب الجزائري، إثر عبور مجموعة من المنقبين عن الذهب يتألف من 6 سيارات الحدود باتجاه الجزائر.

وأضاف البيان أن الجيش الجزائري، بعد قيامه بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية ومواصلة الموكب التقدم ، قام بتعطيل أربع من هذه المركبات فيما تمكنت مركبتان من العودة نحو الحدود الموريتانية، مما تسبب في إصابة شخصين ، توفي أحدهما متأثرا بجراحه فيما بعد.

وأشار البيان إلى أن المصاب الثاني يخضع حاليا للعلاج في الجزائر، وحياته ليست في خطر، أما الشخص الثالث فقد خرج سالما، وسيُسلم لقائد المنطقة العسكرية الثانية بعد غد على هامش اجتماع بين السلطات العسكرية في المنطقة.

ودعا البيان جميع المواطنين إلى ضرورة تجنب المناطق الحدودية، التي غالبًا ما تكون مناطق عسكرية حساسة، وأن يحرصوا قبل كل شيء على البقاء في دائرة التراب الموريتاني.