الجيش اليمني يشن هجوما على ميليشيا الحوثي غربي محافظة مأرب

شنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الإثنين، هجومًا قويًا تمكنت خلاله من دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، من عدة مواقع في جبهة الكسّارة غربي محافظة مارب.

وأكد مصدر عسكري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الهجوم أسفر عن سقوط العديد من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، فيما دمرت ضربات الجيش 3 أطقم بعتادها ومصرع جميع من كانوا على متنها إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات، مضيفًا أن الجيش استعاد أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها ميليشيا الحوثي ولاذت بالفرار.

بالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات تجمعات وتعزيزات معادية في جبهة الكسارة ومحيطها وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.