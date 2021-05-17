محافظ الشرقية يوجه بدعم محلية سنهوا بجرار نظافة وتطهير المصرف القرية

وجه ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدعم الوحدة المحلية بسنهوا، التابعة لمركز منيا القمح، بجرار نظافة مزود بمقطورة؛ لاستخدامه في أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع لخلق جو بيئي وصحي لأهالي القرية.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية لقرية سنهوا للاطمئنان على مستوى النظافة والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية، حيث شدد المحافظ على رئيس الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة والمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وصيانتها أولًا بأول وتحسين مستوى الخدمات، مع الاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا.



كما وجه المحافظ، برفع تراكم القمامة والمخلفات بمصرف سنهوا – ميت سهيل، والتي تتسبب في إعاقة حركة المياه وانبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة وصحة المواطنين.