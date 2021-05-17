جازبروم تحجز سعة إضافية تبلغ 15 مليون متر مكعب يوميا لنقل الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا في يونيو

حجزت شركة جازبروم الروسية كل السعة اليومية الإضافية المعروضة البالغة 15 مليون متر مكعب لنقل الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا إلى المستهلكين الأوروبيين في يونيو، بحسب نتائج مزاد شهري اليوم الاثنين.

وعرضت شركة "جاز تي اس او" الأوكرانية سعة بمقدار 15 مليون متر مكعب في اليوم عند نقطة شبكة سودجا على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، بحسب بوكالة بلومبرج للأنباء.

وبموجب صفقة لمدة خمس سنوات مع أوكرانيا، وافقت جازبروم على شحن 40 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا في فترة 2021 – 2024 ، وفي ظل بند الشحن أو الدفع يمكن للمنتج أيضا حجز سعة إضافية إذا ما زاد الطلب الأوروبي على الغاز.

يشار إلى أنه في المزادات الشهرية لفبراير ومارس وأبريل، حجزت جازبروم سعات إضافية بلغت 2ر14 مليون متر مكعب في اليوم لتدفق الغاز عبر أوكرانيا. وفي احد مزادات شهر مايو حجز المنتج الروسي سعة 15 مليون متر مكعب في اليوم وفي آخر لم يتم تخصيص سعة 7ر63 مليون متر مكعب.