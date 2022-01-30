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فاجأ عيسى عمر الحديدي، عمدة قرية القنال في أسوان الإعلامية لميس الحديدي أثناء استضافتها هاتفيًا لضحايا مستريح "إدفو" مصطفى البنك.

قال العمدة خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، "اسمي عيسى عمر الحديدي وبنتي اسمها لميس الحديدي، لتمازحه الإعلامية: إيه المفاجأة دي لي الشرف.

وأوضح أنه لم يقع في فخ عملية توظيف الأموال الشهيرة إعلاميا بقضية «مستريح المواشي»، ولكن أبناءه وقعوا ضحايا، مستكملا: «الوضع سيئ في قريتي والقرى المجاورة».

تابع: "قرية القنال التابعة لمركز أدفو محافظة أسوان، جميع أفرادها منحوا أموالًا لهذا الشخص؛ وفيه ستات باعت ذهبها وحصلن على قروض، متابعًا: «كنت في اجتماع مع المحافظ، وأهل القرية طالبوني بمناشدة المحافظ بإسقاط المديونيات عنهم وقلتلهم مقدرش».

أكمل: "جميع المراكز وضعت أموال لديه ليس ذلك فقط بل ومحافظات الأقصر وسوهاج وأسيوط".