وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تنتج المئات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، إن إيران تعمل حاليا على استكمال إنتاج وتركيب ألف جهاز طرد مركزي متطور طراز "آي آر 6" في مواقع تشمل منشأة جديدة تحت الأرض يجري بناؤها بالقرب من نطنز.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن جانتس قوله اليوم: "تواصل إيران جمع المعلومات والخبرة التي لا يمكن انتزاعها منها في مجالات التطوير والبحث والإنتاج وتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتطورة".

وقال إن طهران تقوم بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20%، كما أنها تمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى نظام إنتاجها.

واعتبر أن أحد الدروس المستخلصة من الحرب في أوكرانيا هو أنه "من الصواب استخدام القوة الاقتصادية والسياسية، والعسكرية إذا لزم الأمر، مبكرا من أجل منع اندلاع الحروب. وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على الموقف مع إيران".

وأشار إلى أنه يمكن تخفيض فاتورة أي حرب محتملة مع إيران إذا ما تحقق تعاون إقليمي ودولي للضغط على الجمهورية الإسلامية.