بوتين: أوروبا تقدم على انتحار اقتصادي بسياساتها بشأن الطاقة

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسات الطاقة الأوروبية بأنها "انتحار اقتصادي" مع محاولة دول عديدة بالقارة وقف اعتمادها على النفط والغاز من روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.



ويرغب الاتحاد الأوروبي في فرض حظر على النفط الروسي في أحدث جولة من العقوبات على موسكو، التي تسعى الآن لبيع المزيد من النفط لدول مثل الصين.



وقال بوتين اليوم الثلاثاء "من الواضح أنه مع تحول مصادر الطاقة الروسية عن أوروبا إلى مناطق أخرى من العالم، فإن إمكانية زيادة النشاط الاقتصادي تتحول معها".



وتابع" التخلي عن مصادر الطاقة الروسية يعني أن أوروبا سوف تصبح، على المدى الطويل، المنطقة التي تعاني من أعلى تكلفة للطاقة في العالم".



وقال إنه من الواضح أن دولا فرادى تعتمد بدرجة كبيرة على النفط الروسي لدرجة أنها لا تستطيع الاستغناء عنه بشكل دائم.



يذكر أن المجر لا تؤيد خطط الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الروسي، وهي التي تعرقل توصل الاتحاد إلى إجماع حول هذا الشأن.