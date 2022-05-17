روسيا تستدعي سفير فنلندا وتطرد اثنين من دبلوماسيي هلسنكي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، اعتبار اثنين من موظفي السفارة الفنلندية في موسكو شخصين غير مرغوب فيهما، ردا على خطوة مماثلة كانت هلسنكي اتخذتها.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن وزارة الخارجية القول، في بيان، إنه "تم استدعاء السفير الفنلندي لدى روسيا أنتي هيلانتيرا إلى مقر وزارة الخارجية الروسية اليوم، حيث تم إبلاغه بالاحتجاج الشديد على الطرد غير المبرر لموظفيْن من السفارة الروسية في هلسنكي".

كما أكدت موسكو أنها تعتبر أن قيام فنلندا بإمداد أوكرانيا بالأسلحة، إلى جانب المسار التصادمي الذي تتبعه هلسنكي، أمرا غير مقبول.

ومنذ انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، كانت هناك عدة جولات من طرد الدبلوماسيين الروس، والطرد المقابل لدبلوماسيين غربيين.

وبحسب إحصائيات موسكو، اضطر المئات من الدبلوماسيين الروس حول العالم إلى مغادرة الدول المستضيفة لهم.