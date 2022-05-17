قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأسعار مازالت في تزايد، فمتوسط التضخم العالمي وصل إلى 9%، مؤكدًا أن تبعات الحرب الروسية الأوكرانية ممتدة.

وأضاف عشماوي، في لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك زيادات سعرية تتكفل بها الحكومة نيابة عن المواطن، متطرقًا إلى ملف القمح، فوصل حجم توريد القمح اليوم إلى ما يقرب من 2 مليون طن.

ولفت إلى أن الدولة تستهدف من خمسة إلى ستة ملايين طن من القمح المحلي، بالإضافة إلى ما لديها من احتياطات وكميات مستوردة، مضيفًا أن الدولة دفعت ما يقرب من 10 مليارات جنيه لتوريد القمح المحلي.

وأوضح أن الدولة لديها طاقة استيعابية وسعات تخزينية للأقماح تصل إلى ستة ملايين طن، مطمئنًا المواطنين بأن مصر لديها مخزون آمن من الأقماح مدة أربعة أشهر، بالإضافة إلى الأقماح التي يستمر توريدها حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وذكر أن هناك 450 نقطة تجميع لتلقي الأقماح من المزارعين والتجار، ويحصل المواطن على أموال توريد القمح الخاص به خلال 24 ساعة، مؤكدًا أن الأقماح التي تم توريدها حتى الآن تمثل ثلث الكمية المستهدفة.