روسيا وأوكرانيا: إجلاء المئات من الجنود الأوكرانيين المحاصرين في مصنع الصلب بماريوبول

أكدت أوكرانيا أنه تم إجلاء المئات من مقاتليها المحاصرين منذ أكثر من شهرين في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، إن 53 جنديا، أصيبوا بجروح بالغة، نُقلوا إلى بلدة نوفوازوفسك التي يسيطر عليها المتمردون المدعومون من روسيا.

وأضافت أن 211 جنديا آخرين تم إجلاؤهم باستخدام ممر إنساني إلى أولينيفكا - البلدة الأخرى التي يسيطر عليها المتمردون.

وقالت روسيا في وقت سابق إنه تم التوصل إلى اتفاق لإجلاء الجنود المصابين.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن نحو 12 حافلة تقل مقاتلين أوكرانيين، كانوا مختبئين تحت المصنع المحاصر، شوهدت وهي تغادر الموقع الصناعي الضخم في المدينة الساحلية الجنوبية مساء الاثنين.

كما نشرت وسائل الإعلام الروسية الرسمية لقطات لما وصفته بجنود أوكرانيين مصابين أثناء إجلائهم من آزوفستال.

وقالت ماليار إنه من المقرر ان تكون هناك عملية تبادل للأسرى بي نالجانبين.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في خطابه اليومي بالفيديو، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني والاستخبارات وفرق التفاوض، وكذلك الصليب الأحمر والأمم المتحدة، شاركوا في عملية الإجلاء.

وأضاف أن "أوكرانيا بحاجة إلى أبطالها أحياء".

ويتحصن المئات من الجنود الأوكرانيين - فوج آزوف والحرس الوطني والشرطة ووحدات الدفاع الإقليمي - بالإضافة إلى عدد من المدنيين في الموقع منذ أن طوقت القوات الروسية المدينة الجنوبية في أوائل مارس/ آذار.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين ما زالوا في مخابئ المصنع تحت الأرض.

وقالت ماليار إن الجيش والمخابرات والحرس الوطني وجهاز الحدود في أوكرانيا "يبذلون جهودا مشتركة لإنقاذ" أولئك الذين تركوا وراءهم.