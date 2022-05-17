الجيش الباكستاني يعلن مقتل قياديين محليين بحركة طالبان باكستان

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الثلاثاء، مقتل قياديين محليين بحركة "طالبان-باكستان" خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات.

وأوضح الجيش في بيان، أن المسلحين قتلا في معقل سابق للجماعة بمنطقة "شمال وزيرستان" بإقليم "خيبر بختنخوا" الحدودي مع أفغانستان.

يشار إلى أن حركة "طالبان-باكستان" هي جماعة منفصلة عن طالبان في أفغانستان، وتقول باكستان إن الآلاف من مقاتلي حركة طالبان الباكستانية يختبئون في أفغانستان وغالبا ما يشنون هجمات من هناك لاستهداف القوات الباكستانية، وذلك رغم تأكيدات طالبان هناك بأنهم لن يسمحوا باستخدام الأراضي الأفغانية الواقعة تحت سيطرتهم لشن هجمات على الدول المجاورة.