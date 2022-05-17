التحريات تفحص تورط نجل برلماني وابن شقيقه في قتل عامل نظافة ببولاق

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحرياتها لكشف حقيقة تورط نجل عضو بمجلس النواب، في واقعة التعدي بالضرب على جامع قمامة حتى الموت، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وذلك من خلال تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وسؤال شهود العيان.

وبينت التحريات أن نجل عضو مجلس النواب، وابن شقيقه، وشخص ثالث استوقفوا المجني عليه بعدما شاهدوه يلتقط هاتف محمول من الأرض فُقد من أحدهم أثناء سيره، و استولى عليه وأخفاه.

وتوصلت التحريات إلى أن نجل شقيق عضو مجلس النواب تعدى على المجني عليه بالضرب، مما تسبب له في حدوث نزيف داخلي وتجمع دموي، نقل على إثرها إلى المستشفى منذ يومين، وتم وضعه تحت الرعاية الطبية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم، فيما تفحص التحريات مشاركة ابن البرلماني والشخص الثالث في ضرب المجني عليه من عدمه.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من مستشفى المنيل الجامعي، تفيد بوصول أحد الأشخاص به آثار جروح قطعية وتجمع دموي بالرئة ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتوفي وآخرين بسبب خلافات الجيرة، وأن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، تمكنت القوات من القبض واقتيادهم إلي ديوان القسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.