 فيصل بن فرحان والمقداد يبحثان في جدة الوضع في سوريا والمنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيصل بن فرحان والمقداد يبحثان في جدة الوضع في سوريا والمنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 7:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 7:30 م

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الوضع في سوريا والمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الوزيرين التقيا في جدة اليوم على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادلا وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتلك المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.

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