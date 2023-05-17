الكشف على 1314 موطنا خلال قافلة طبية مجانية بالتحرير

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وذكرت بلبع في بيان لها اليوم، أن مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، نظمت من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية عمر مكرم بالتحرير على مدار يومين، وتم خلالها الكشف على 1314 مواطنًا مجانا من خلال وجود 10 عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة التالية: الباطنة 293 - الأطفال 342 - الجراحة 140 - النساء 94 - تنظيم الأسرة 32 - العظام 168- الأسنان 102، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، وسونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة.

كما ضمت القافلة عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.