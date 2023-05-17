بوتين: خفض إنتاجنا من النفط يهدف إلى الحفاظ على الأسعار

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع الحكومة، إن بلاده تخفض إنتاجها من النفط، ولكنها "عند مستوى مناسب"، مشيرا إلى أن خفض الإنتاج يهدف إلى الحفاظ على الأسعار وذلك بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاربعاء.

وأوضح بوتين أن "جميع إجراءاتنا، التي تشمل الخفض الطوعي للإنتاج، مرتبطة بالحاجة إلى الحفاظ على بيئة أسعار معينة في سوق النفط، بالتواصل مع شركائنا فى تحالف أوبك بلس ".

وأضاف الرئيس الروسي أن الوضع في سوق النفط مستقر.

من ناحية أخرى، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف، إن عائدات النفط والغاز الروسية هذا العام، متراجعة كثيرا حتى الآن عما هو مخطط لها.

على صعيد متصل، قالت الوكالة الدولية للطاقة إن روسيا لم تنفذ ما تعهدت به من خفض لإنتاجها من النفط الخام، حيث بلغت صادراتها أعلى المستويات بعد الحرب، بينما تسعى موسكو إلى زيادة عائدات الطاقة من أجل تمويل الإنفاق العسكري، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء، أمس الثلاثاء.

وكان الكرملين وعد في مارس الماضي، بخفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا، والإبقاء على القيود لبقية العام، كرد على العقوبات الغربية.

وبينما قالت وزارة الطاقة الروسية إن خفض الانتاج كان قريبا من هذا الهدف الشهر الماضي، أظهرت البيانات الخاصة برصد الشحنات المنقولة بحرا، تسجيل أحجام صادرات قياسية، بينما لم تبدأ عمليات معالجة النفط الخام محليا في التراجع إلا بسبب أعمال صيانة مصافي التكرير.

من جانبه، أشار النائب الأول لوزير الطاقة الروسي، بافيل سوروكين، إلى انخفاض تدفقات خطوط الأنابيب إلى أوروبا، وتقليل تشغيل مصافي النفط.