عضو أمناء الحوار الوطني لـ«الشروق»: الحماية الاجتماعية تحتاج إجراءات على أرض الواقع لكي يشعر بها المواطن

قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، جمال الكشكي، إن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني التي عقدت أمس، جاءت على المستوى المأمول، لكن قضايا برامج الحماية الاجتماعية تحتاج إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع لكي يشعر بها المواطن.

وأضاف الكشكي في تصريحات لـ"الشروق" أن هناك ضرورة لإعداد سياسات قيمة للحماية الاجتماعية مع توحيد الجهود المبذولة في هذا الصدد، وتنفيذها بآلية إلزامية، أو إطلاق ما يشبه استراتيجية تنمية شاملة متكاملة للحماية الاجتماعية، في ظل حرصهم على تلقي مقترحات مباشرةً وتوصيات قابلة للتطبيق.

واعتبر الكشكي أن المجهود الذي بذله أعضاء مجلس الأمناء على مدار الفترة الماضية من أجل الاستقرار على انطلاق الحوار، عبر الجلسات التحضيرية، ظهر أثره في بداية عمل المحاور المختلفة للحوار، وهو ما برهن عليه نجاح جلسات اليوم الأول للمحور السياسي، وما شهدته جلسات المحور الاقتصادي، وما يتم طرحه خلال المناقشات، بخلاف وجود قامات كبيرة بين الحضور والمشاركين، ممن لديهم القدرة على استقراء بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة، ومجاراة قضايا وملفات العدالة الاجتماعية.

يشار إلى أن مساعد وزير التضامن للحماية الاجتماعية، الدكتورة ميرفت صابرين، أكدت أن الجلسة الأولى للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى كانت مثمرة حيث جمعت مجموعة كبيرة من المتخصصين والمهتمين بملف الحماية الاجتماعية من أحزاب سياسية ومجتمع مدنى والحكومة.

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء، أنه تم استعراض منظومة الحماية الاجتماعية فى مصر والتحديات التى تواجهها والفجوات، وفى خلال الجلسة الثانية تم طرح مقترحات من الجهات المختلفة حول كيفية تعزيز وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية فى مصر.

وكان المحور الاقتصادي، ناقش أمس قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية على مدار جلستين، كما ناقشت لجنة السياحة على مدار جلستين صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.