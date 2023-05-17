بكين: قضية تايوان خط أحمر لا يجب تجاوزه

أكدت وزارة الدفاع الوطني الصينية أن قضية تايوان تعد من صميم المصالح الجوهرية للصين وتظل الخط الأحمر الأول الذي لا يجب تجاوزه فى العلاقات الصينية- الأمريكية.



وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء، بأن المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية تان كه في، أدلى بهذه التصريحات ردا على تقارير إعلامية تفيد بأن الحكومة الأمريكية تخطط لتقديم مساعدات أسلحة إلى تايوان من خلال هيئة السحب الرئاسي وأن الجيش الأمريكي أرسل حديثا جنوده إلى تايوان للمساعدة في تدريب القوات المحلية.



ونقلت "شينخوا" عن المتحدث تأكيده أن "الصين مستاءة بشدة من هذه التحركات الخاطئة والخطيرة، وتعارضها بقوة، وقدمت احتجاجات رسمية للجانب الأمريكي" مضيفا أن "المبادئ الثلاثة"، وهي قطع ما يسمى بـ"العلاقات الدبلوماسية"، وإلغاء "معاهدة الدفاع المشترك" مع سلطات تايوان، وسحب القوات العسكرية الأمريكية من تايوان، هي الشروط المسبقة لإقامة علاقات دبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة.



كما نقلت قول المتحدث "إننا نحذر بشدة سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي والقوى الانفصالية الساعية إلى ما يسمى 'استقلال تايوان' من أن أي محاولة للسعي إلى الاستقلال مضيفا أن جيش التحرير الشعبي الصيني سيواصل تعزيز التدريب العسكري والاستعداد القتالي، وسحق محاولات ما يسمى "استقلال تايوان" والتدخل الخارجي بأي شكل من الأشكال، وحماية سيادة الصين ووحدة سلامة أراضيها بحزم.