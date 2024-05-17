شهدت جلسة "الكابينت" الإسرائيلي الموسع، التي عقدت ليلة أمس، "دراما" عندما غادر وزير الجيش يؤاف جالانت الجلسة احتجاجا على سلوك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي طالب نتنياهو بإقالة جالانت من منصبه.

وقال بن غفير خلال الجلسة: "لا أفهم كيف يسمح وزير الدفاع لنفسه بالحديث بهذه الطريقة، وهو يعلم أن أغلبية مجلس الوزراء ضده في الخطة في اليوم التالي".

ودار جدل بين الوزراء، حول خطة وزير الجيش لما بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، وأجاب الأخير أنه عرض رأيه فقط، بينما هاجمة بن غفير قائلا: إن غالبية الوزراء لم يوافقوا على خطتك.

من جانبها، قالت صحيفة معاريف: إن اجتماع الكابينت شهد أيضا مواجهة حادة بين رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو ووزير الأمن القومي بن غفير على خلفية المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن بن غفير طالب نتنياهو بإقالة وزير الجيش يوآف جالانت إثر مغادرته اجتماع أمس أثناء حديث بن غفير.