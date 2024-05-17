شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي تحذر من خفض أسعار الفائدة بشكل متتال الشهرين المقبلين

حذرت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، من خفض أسعار الفائدة بشكل متتال خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وقالت شنابل، في تصريحات لصحيفة "نيكي" اليابانية، نشرتها، اليوم الجمعة إنه "بناء على البيانات الحالية، لا داع لخفض الفائدة في يوليو، وينبغي أن ننظر بحرص بالغ إلى هذه البيانات لأن هناك خطورة من تيسير السياسة النقدية بشكل سابق لأوانه".

ويبحث البنك المركزي الأوروبي حاليا السرعة التي يتعين السير بها لخفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع إجراء خفض مبدئي الشهر المقبل، في خطوة وصفتها شنابل بأنها "ربما تكون مناسبة".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في الوقت الذي يتراجع فيه التضخم بالاتحاد الأوروبي إلى المعدل المستهدف عند 2%، يركز المسؤولون بصفة خاصة على نمو الأجور، الذي مازال سريعا، علاوة على التهديدات الجيوسياسية مثل التوترات في الشرق الأوسط.

وقالت شنابل: "لابد أن ننتهج موقفا حذرا، وأن نعطي أنفسنا وقتا كافيا لمتابعة ما يحدث".

وأضافت المسؤولة الألمانية أنه بالنظر إلى "حالة الغموض البالغة وفي ضوء مخاطر التضخم القائمة، من المبكر للغاية أن نعرف ما سيحدث، ولا يمكننا الالتزام بشكل مسبق بأي مسار محدد يتعلق باسعار الفائدة".