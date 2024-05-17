تراجع التضخم في النمسا إلى أقل مستوياته منذ 31 شهرا

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أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء النمساوي اليوم الجمعة تراجع معدل ارتفاع أسعار المستهلك إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عامين ونصف.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال أبريل الماضي بنسبة 5ر3% سنويا، مقابل 1ر4% خلال مارس وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية الصادرة يوم 30 أبريل الماضي.

وانخفض معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ سبتمبر 2021، لكنه مازال أعلى من ضعف المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2% سنويا.

جاء تراجع التضخم نتيجة انخفاض كبير في أسعار الغاز الطبيعي مع تراجع أسعار البرامج السياحية.

وتراجع معدل تضخم أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية إلى 2ر3% خلال الشهر الماضي مقابل 4ر3% خلال الشهر السابق. وبالمثل تراجع معدل تضخم أسعار المرافق من 2ر4% إلى 2ر3% سنويا خلال الفترة نفسها.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك في النمسا خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية.

وبلغ معدل التضخم في النمسا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 4ر3% خلال الشهر الماضي مقابل 1ر4% خلال الشهر السابق.