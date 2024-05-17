ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الربيع، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، احتفالية فنية، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

تقام الاحتفالية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتتضمن عددا من الفقرات والفعاليات الفنية، لفرقة الأنفوشى للإيقاعات الشرقية، بجانب عدد من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور بمشاركة فرقتي الحرية وبورسعيد للفنون الشعبية.

تقام الاحتفالية بالتعاون مع الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، وتأتي ضمن أجندة حافلة لهيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع تضم مجموعة مكثفة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بعيد الربيع وعيد العمال وعروض الموسم المسرحي وغيرها من الأنشطة التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.