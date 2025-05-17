وزيرة التخطيط: اضطرابات المنطقة تسببت في ارتفاع الأسعار عالميا لمستويات قياسية

ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مصر أمام القمة العربية التنموية الاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المشاط، إنَّ الدورة الحالية للقمة تتناول شتى الموضوعات الآنية والملحة التي تهم الشعوب العربية وتؤثر بصورة مباشرة على حياة المواطن العربي في مختلف المجالات سواء الاقتصاد أو التنمية أو البيئة أو الطاقة.

وأضافت أن القمة تتناول القضايا البازغة التي باتت تحظى باهتمام دولي بالغ وأبرزها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتي قد توفر حلولًا خلاقة ومبتكرة لبعض التحديات في المنطقة العربية.

وأشارت إلى أن اجتماع اليوم يحمل أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات المتعددة على الساحتين الإقليمية والدولية والتي كان لها تداعيات على الاقتصاد العالمي وعلى مسارات النمو الاقتصادي العربي.

ونوهت بأن الاضطرابات التي تمر بها المنطقة والتحديات الدولية المتعددة أدّت إلى التأثير سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية ما أدّى إلى ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الغذائية لمستويات قياسية، وهو ما نتج عنه تسارع الضغوط التضخمية بشكل أصبح يهدد أسس الأمن الغذائي والطاقة في العديد من الدول العربية.

وأكدت أن قدرة اقتصادات الدول العربية على مواجهة التحديات التي تفرضات التقلبات الاقتصادية الحالية والمستقبلية ستكون مرهونة بشكل كبير بقدرات الدول على مضاعفة الجهود من أجل تعزيز التضامن والتعاون والتكامل الاقتصاد العربي والارتقاء بمعدلات التجارة البينية وتعميق أواصر التنسيق الاقتصادي بين دول المنطقة بما يسهم في زيادة مرونة الاقتصاد في ظل بيئة اقتصادية وتجارية عالمية محفوفة بالمخاطر والتقلبات.

وشهدت بغداد، اليوم السبت، أعمال وجلسات القمتين العربية العادية الرابعة والثلاثين والتنموية الخامسة، بحضور عدد من القادة والزعماء العرب، والأمناء العامين لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي.

وأقرّت مسودة القمة التنموية، الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي للفترة (2035 - 2025)، داعية إلى حشد الطاقات والموارد لتنفيذها، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي العربي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وشددت على أهمية تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، داعية إلى إزالة كافة العوائق التي تعترض تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.



