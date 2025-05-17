محافظ الإسماعيلية: توريد أكثر من 34 ألف طن قمح محلي

أكد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، توريد 34 ألفًا و374 طنًا و521 كيلو من القمح المحلي لهذا الموسم، من الكمية المستهدف توريدها هذا العام وقدرها 40 ألفًا و594 طنا لإجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح بالمحافظة هذا العام، والتي تبلغ 33 ألفًا و829 فدانًا.

وكشف جلال، عن ضرورة استمرار تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح وتشجيعهم على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ومصادرة أية كميات من القمح تضبط خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

ووجه جلال، رؤساء المراكز والمدن واللجنة العليا المُشَّكلة لمتابعة توريد محصول القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بالضوابط التي أقرتها وزارة التموين، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية التوريد.

ومن جهتها، أكدت شيماء عمر مدير عام التموين بالإسماعيلية، توريد 854 طنا و587 كيلو من القمح، أمس، لصوامع القنطرة شرق وأبوصوير وصومعة مطاحن شرق الدلتا بالإسماعيلية ومركزي تجميع القصاصين وأبوسلطان.

وأشارت مدير التموين، إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة مراكز التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجهها.

وكان محافظ الإسماعيلية، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد محصول القمح على مستوى المحافظة لعام ٢٠٢٥ برئاسته وعضوية نائب المحافظ، والسكرتير العام، ومدير أمن الإسماعيلية، ورئيس مباحث التموين، ومدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء بالإسماعيلية، ومدير الزراعة، ومدير التموين، وممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي بالإسماعيلية، ومدير عام شركة المطاحن، ومدير الإصلاح الزراعي لمتابعة عملية التوريد خلال الموسم.