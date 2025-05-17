 أكثر من 200 فرد إطفاء يُكافحون حريقا ضخما في ساحة خردة معدنية بألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أكثر من 200 فرد إطفاء يُكافحون حريقا ضخما في ساحة خردة معدنية بألمانيا

برلين - د ب أ
نشر في: السبت 17 مايو 2025 - 10:31 ص | آخر تحديث: السبت 17 مايو 2025 - 10:31 ص

يكافح أكثر من 200 فرد من قوات الإطفاء حريقا ضخما في ساحة للخردة المعدنية قرب مدينة أولدنبورج شمال غربي ألمانيا منذ ليلة الجمعة/السبت.

وذكرت إدارة الإطفاء أن الحريق انتشر بسرعة وخرج عن السيطرة، ويتوقع المسئولون استمرار عمليات إخماده حتى بعد ظهر اليوم السبت.

وناشدت السلطات سكان المنطقة إغلاق النوافذ والأبواب لتجنب استنشاق الدخان الناجم عن الحريق.

وأوضح متحدث باسم إدارة الإطفاء أن الحرارة المتولدة بين العديد من السيارات والمواد الأخرى تسببت في اشتعال المزيد من النفايات، ما عقّد جهود الإطفاء. ولا يزال سبب الحريق مجهولا.

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