مستشار رئيس وزراء العراق: إعمار غزة ولبنان مسئولية عربية جماعية تنتظر ساعة الصفر

قال ضياء الناصري مستشار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنَّ العراق خصَّص مبلغ 40 مليون دولار كمساهمة أولية في جهود إعادة إعمار كل من غزة ولبنان، بواقع 20 مليونًا لكل منهما، في ظل الدمار الكبير الذي شهدته المنطقتان خلال السنوات الأخيرة نتيجة الحروب المتكررة.

وأضاف خلال حوار مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أنَّ العراق يتعامل مع ملف الإعمار بجدية، وهو ما تم تأكيده خلال القمة العربية الأخيرة.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر حاليًا هو انتظار ساعة الصفر، أي لحظة وقف الحرب وبداية مرحلة الاستقرار الفعلي، حتى تبدأ جهود الإعمار الشامل.

وتوقع أن تحذو دول عربية أخرى حذو العراق، مؤكدًا أن إعادة الإعمار ليست قضية محل خلاف، بل تمثل ضرورة إنسانية واستراتيجية لضمان الأمن في المنطقة.

ولفت إلى أن هذا الأمر يأتي في ظل التداعيات الجغرافية والبشرية التي خلفتها الحروب على المدنيين والبنية التحتية في غزة وجنوب لبنان.

واستضافت العاصمة العراقية بغداد يوم السبت، القمة العربية والقمة العربية الاقتصادية التنموية التي عقدت للمرة الأولى منذ قمة لبنان في 2019.