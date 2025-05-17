تشهد محافظة المنوفية، اليوم السبت، طقس شديدة الحرارة، حيث سجلت درجات الحرارة في عدد من مراكز المحافظة نحو 40 درجة مئوية، وسط ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة، وزيادة الإحساس بحرارة الطقس خاصة في فترات الظهيرة.

يذكر أن الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قالت إن البلاد تتأثر اعتبارًا من أمس الجمعة، بموجة شديدة الحرارة، موضحة أن ذروتها اليوم السبت.

فيما وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، برفع درجة الاستعداد القصوى بكل الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، مع التأكيد على توافر كميات المياه في المناطق السكنية، والتنسيق مع شركة الكهرباء لتجنب حدوث أعطال مفاجئة في الشبكة، والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بحرائق أو أعطال كهربائية.

كما شدد المحافظ، على الوحدات المحلية بضرورة توفير أماكن انتظار مظللة للمواطنين، لا سيما أمام مراكز الخدمة الحكومية، مع التنبيه بعدم تحميل العمالة الميدانية مهام مرهقة خلال ذروة ارتفاع الحرارة، حفاظًا على سلامتهم.

ومن المتوقع استمرار الموجة الحارة حتى منتصف الأسبوع، مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر للشمس، ودعوات للمواطنين بشرب كميات كافية من المياه وارتداء ملابس قطنية خفيفة.