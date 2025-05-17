قال وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، إن المملكة تشرفت برئاسة القمة العربية في دورتها الـ33، موضحًا أنها سعت من خلالها لدفع مسارات العمل العربي المشترك نحو آفاق أرحب من الشراكة الأخوية والاستراتيجية، بما يلبي تطلعات الشعوب العربية في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

وأضاف خلال كلمته ضمن أعمال القمة العربية العادية الـ34 في بغداد، صباح السبت، أن البحرين طرحت خلال رئاستها مبادرات عديدة؛ تعكس موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وشملت توفير خدمات تعليمية وصحية للمتضررين من الصراعات والنزاعات في المنطقة.

وأكد دعم المملكة لخطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة التي قدمتها مصر، واعتمدتها قمة فلسطين في القاهرة، والدعوة للالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين، وتسهيل وصول المساعدات، وبقاء الفلسطينيين في أرضهم كحق من حقوقهم المشروعة.

وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أعمال القمة العربية العادية الـ34 والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، بمشاركة قادة وزعماء عرب.

وتعد هذه القمة العربية الرابعة التي يستضيفها العراق في تاريخه، وتعقد تحت شعار: «حوار وتضامن وتنمية»، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل ليبيا وسوريا والسودان.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مصر أمام القادة العرب؛ يستعرض خلالها رؤية مصر تجاه أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العربي واستعادة الاستقرار الإقليمي.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي، في إطار حرص مصر الدائم على دعم التضامن العربي، وتعزيز آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.