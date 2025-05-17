إيران تؤكد سلمية أنشطتها النووية: لم نتحرك نحو الأسلحة على الإطلاق

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، يوم الجمعة، على الطبيعة المدنية للأنشطة النووية لبلاده، قائلاً: "أهداف البرنامج النووي الإيراني شفافة وسلمية ونعمل تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف إسلامي: "القول بأننا قد نتجه نحو الاستخدام العسكري والأسلحة النووية (مُسيس وغير مهني)"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "لم نتحرك نحو الأسلحة النووية على الإطلاق، وهذا ليس ضمن عقيدتنا الدفاعية".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال، أمس الجمعة، إن طهران لم تتلق أية مقترحات مكتوبة من الولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي محتمل، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن إيران تلقت اقتراحا من هذا القبيل.

وأوضح عراقجي عبر منصة "إكس" أن إيران لم تتسلم أي مقترحات "سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وبشأن التخلي عن التخصيب، قال عراقجي: "لا يوجد سيناريو تتخلى فيه إيران عن حق اكتسبته بشق الأنفس في التخصيب لأغراض سلمية".

وأكد أن وزير الخارجية الإيراني أن بلاده "لا تزال عازمة وواضحة، احترموا حقوقنا وانهوا عقوباتكم وسنحصل على اتفاق".

وأبدى عراقجي ترحيبه بالحوار، قائلا: "نرحب دوما بالحوار القائم على الاحترام المتبادل ودائما ما نرفض الإملاءات".

وفي وقت سابق من الجمعة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قدمت اقتراحا إلى إيران، مع استمرار المفاوضات بين الجانبين بشأن البرنامج النووي لطهران.