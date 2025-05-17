وزير خارجية سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والممنهجة تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن سوريا تواجه تحديات جسيمة تمس جوهر استقلالها وتهدد وحدتها، ذاكرا أن «دمشق تدفع ثمنًا باهظًا نتيجة تدخلات خارجية وصراعات داخلية».

وطالب خلال كلمته ضمن أعمال القمة العربية العادية الـ34 في بغداد، اليوم السبت، المشاركين بالتمسك بدعم وحدة سوريا، والعمل على دعم جهود الحكومة الجديدة، ورفض كل أشكال التدخل والتقسيم.

وأشار إلى التهديدات والانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها الجنوب السوري من الجانب الإسرائيلي، قائلًا إن استهداف الغارات لمواقع داخل الأراضي السورية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولأبسط مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وحذر من أن «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والممنهجة لا تهدد فقط الأمن في الجنوب السوري، بل تشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي ككل».

وأكد التزام بلاده الكامل باتفاقية فض الاشتباك، التي ماتزال تشكل أساسًا قانونيًا لضبط الحدود في منطقة الجولان المحتل، داعيًا إلى موقف عربي موحد في وجه الانتهاكات الإسرائيلية، وموقف فعّال لدعم استعادة سوريا سيادتها على كل أراضيها.

وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أعمال القمة العربية العادية الـ34 والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، بمشاركة قادة وزعماء عرب.

وتعد هذه القمة العربية الرابعة التي يستضيفها العراق في تاريخه، وتعقد تحت شعار: «حوار وتضامن وتنمية»، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل ليبيا وسوريا والسودان.