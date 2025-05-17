الرئيس العراقي: شبح الحرب يهدد الأمن والاستقرار ويهدد جهودنا التنموية

أعرب الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، عن تشرف بلاده باحتضان أعمال القمة العربية الـ34، في ظل ظروف أمنية معقدة وتحديات اقتصادية.

وأضاف خلال كلمته ضمن أعمال القمة العربية العادية الـ34 في بغداد، صباح السبت، أن شبح الحرب يهدد الأمن والاستقرار، ويعرقل جهود الدول العربية التنموية والتطلعات المستقبلية، فضلا عن المشكلات الاقتصادية التي بدت آثارها واضحة وتلقي بظلالها على حياة شعوب المنطقة.

وذكر أن «القمة تنعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد تهدد المنطقة وأمن دولها ومصير شعوبها»، مشددًا على أن «تلك الظروف تلقي على الحاضرين مسئولية تاريخية، تؤكد ضرورة التحرك لتعزيز فرص الاستقرار العربي والإقليمي والدولي».

وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أعمال القمة العربية العادية الـ34 والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، بمشاركة قادة وزعماء عرب.

وتعد هذه القمة العربية الرابعة التي يستضيفها العراق في تاريخه، وتعقد تحت شعار: «حوار وتضامن وتنمية»، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل ليبيا وسوريا والسودان.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مصر أمام القادة العرب؛ يستعرض خلالها رؤية مصر تجاه أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العربي واستعادة الاستقرار الإقليمي.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي، في إطار حرص مصر الدائم على دعم التضامن العربي، وتعزيز آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.