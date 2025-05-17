ما شرط روسيا لعقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي؟

قال الكرملين، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الممكن أن يجتمع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقط في حال توصل البلدين إلى تفاهمات معينة.

ولم يحدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف طبيعة التفاهمات المطلوبة من وجهة نظر روسيا، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأوضح: "لقاء كهذا وهو ما يأتي ثمرة عمل الطرفين وإبرام اتفاقات، ممكن. لكن فقط بعد اتفاقات بين الطرفين".

ويوم الجمعة، اقترح الوفد الأوكراني إلى مباحثات إسطنبول، على الروس عقد قمة بين الرئيسين لإيجاد حل للنزاع. وقالت موسكو إنها "أخذت علما" بالاقتراح.

ولم يجتمع بوتين وزيلينسكي منذ ديسمبر 2019.

ويوم الخميس، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يمكن إنهاء الصراع في أوكرانيا بدون لقاء شخصي يجمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة مستعدة لاستضافة أي مفاوضات بين موسكو وكييف، مشددا على أن "هناك فرصة" لتحقيق السلام بين البلدين.