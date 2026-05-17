الانتهاء من الامتحانات الشفهية الموثقة إلكترونيا بكلية البنات الأزهرية في مطروح

قال الدكتور وليد خليفة، عميد كلية البنات بجامعة الأزهر فرع مطروح، إنه تم الانتهاء من الامتحانات الشفهية الموثقة إلكترونيًا؛ بما يواكب توجهات جامعة الأزهر نحو التحول الرقمي وتحقيق أعلى معايير الجودة والشفافية.

وأوضح عميد كلية البنات الأزهرية، في بيان اليوم الأحد، أن الامتحانات تمت وفق منظومة إلكترونية حديثة تعتمد على التوثيق الكامل صوتًا وصورة أثناء أداء الطالبة للاختبار الشفهي؛ بما يسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة، ويرسخ معايير الدقة والانضباط في أعمال التقييم.

وأكد أن منظومة الامتحانات تعتمد على توجيه الأسئلة بصورة إلكترونية وفق نماذج معدة مسبقًا ومتدرجة في المستوى، دون تدخل مباشر في اختيار الأسئلة، الأمر الذي يعزز مبدأ الحيادية ويحقق أعلى درجات الموضوعية بين الطالبات.

وأكد أن الكلية تسعى دائمًا إلى تطوير آليات العمل الأكاديمي والامتحاني بما يحقق رؤية جامعة الأزهر في التميز المؤسسي، مشيرًا إلى أن توظيف التقنيات الحديثة في الامتحانات الشفهية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة وشفافية.