مركز التنمية المستدامة بمطروح يستقبل وفودا أفريقية وآسيوية للتعرف على الأنشطة التنموية

استقبل مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التابع لمركز بحوث الصحراء، اليوم الأحد، وفودًا فنية متخصصة من دول إفريقية وآسيوية، ضمن برنامجين تدريبيين دوليين مهمين.

وأوضح الدكتور محمود الأمير، رئيس مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، في بيان اليوم، أن البرنامجين تحت عنواني "المكافحة المتكاملة للآفات" و"تمكين المرأة الريفية"، ويستمران من 1 أبريل وحتى 25 مايو 2026، بمصر بمشاركة 18 متدربًا من عدة دول يتحدثون اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وشهدت الزيارة حضور الدكتور حمادة إبراهيم، مدير مركز البحوث التطبيقية، بالتعاون بين المركز المصري الدولي للزراعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الخارجية المصرية.

وأكد الأمير، أن الزيارة تعكس المكانة المتميزة التي حققها مركز مطروح كأحد أبرز النماذج القومية الرائدة في التنمية المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وأشار إلى أن التجربة المصرية أصبحت محط أنظار العديد من الدول الشقيقة والصديقة، خاصة في مجالات استغلال طاقات الشباب، وتمكين المرأة الريفية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ولفت إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن جولات ميدانية مكثفة للتعرف على التجارب المصرية الناجحة والمشروعات الزراعية القومية، ودورها في دعم التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المجتمعات المحلية.

وبدأت الفعاليات بلقاء تعريفي بمقر مركز التدريب، شمل استعراض أهداف المركز وخدماته المقدمة للمجتمع المحلي، وعرض فيلم تسجيلي، ومناقشة أنشطة تمكين المرأة الريفية، تلاه جولة داخل وحدات المركز المختلفة، شملت الصوب الزراعية ووحدات الإنتاج الحيواني ووحدة تدريب وتصنيع وغزل الصوف اليدوية بالقصر.

ومن المقرر غدًا الاثنين، أن يتوجه الوفد في زيارة ميدانية إلى إحدى مزارع الزيتون بمطروح للاطلاع على أساليب الزراعة الحديثة وتقنيات حصاد مياه الأمطار في المناطق الصحراوية، التي تعد من أبرز التجارب الناجحة التي تتميز بها محافظة مطروح.