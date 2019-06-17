وزير الخارجية الجزائري يرأس الدورة 14 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية

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رأس وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الاثنين، في باماكو مع وزير للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والاندماج الإقليمي بمالي، تيبيلي درامي، جلسة افتتاح الدورة الـ 14 للجنة الثنائية الاستراتيجية.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم أن اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية تعد آلية استحدثت عام 2014 لمتابعة وتقييم وتسريع تنفيذ الالتزامات المتخذة في إطار التعاون الثنائي بكل جوانبه.

وتطرق الاجتماع - الذي حضره أعضاء من الحكومة المالية المكلفين بقطاعات التعاون - إلى مدى تجسيد نشاطات التعاون المتفق عليها خلال آخر دورة لهذه اللجنة في مايو 2018 بباماكو.

وشكل هذا اللقاء فرصة لتحديد أولويات التعاون الجديدة التي تسمح بتعميق وتنويع الشراكة الثنائية مع رفع مستواها إلى درجة الامتياز التي تميزالعلاقات السياسية بين الجزائر ومالي.

كما شكل هذا اللقاء الذي يسبق انعقاد الاجتماع رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصلحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، فرصة للجانبين لتقييم مدى تطبيقه بعد مرور أربع سنوات على توقيعه من قبل الأطراف المالية.