محافظة سوهاج: إزالات فورية لـ 10 حالات تعدي في المهد خلال 24 ساعة

أعلنت محافظة سوهاج عن تنفيذ أمس الأحد إزالات فورية في المهد لـ 10حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بخمس مراكز "طما، وطهطا، والمراغة، وحي شرق، وحي غرب سوهاج"، وإيقاف أبنية مخالفة ومصادرة مواد البناء.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما نفذت حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، واملاك الدولة، أسفرت عن إزالة فورية فى المهد لـ 5 حالات قبل تطويرها، منها حالة بنجع شما بقرية الحديقة، لافتا الى إيقاف الأعمال ومصادرة مواد البناء، وحالتين بناء مخالف فى المهد بقرية الشوكا، بالإضافة إلى حالة بمساحة واحد قيراط ببندر طما، وأخرى بالدور الأول علوي بقرية العتامنة بمجلس قروية مشطا بمساحة 81 متر .

وذكر المتحدث الرسمي إلى أن مركز ومدينة طهطا أوقف حالة بناء مخالف في المهد بدون ترخيص بقرية الصفيحة، مشيراً إلى قيام مركز ومدينة المراغة بإزالة فورية بنجع العزبة ببني هلال لسور بطول 10متر وارتفاع 1.5متر، لافتاً إلى قيام حي شرق سوهاج بأعمال المصادرة والتحفظ على مواد مستخدمة في بناء عقار مخالف بشارع أسيوط –سوهاج.

وفي حي غرب سوهاج نفذ الحي إزالة لعدد 2 مبني مخالف بالبلوك الأبيض بمنطقه الحلاجة، بمساحة ثلاثة قراريط .

وقال المتحدث الرسمي أن تلك الحملات المستمرة تنفيذاً لتوجيهات محافظ سوهاج، بتطبيق القانون بكل قوة في مخالفات "البناء"، وتكثيف الحملات والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالتها في المهد.