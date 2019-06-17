حماية المستهلك عن أزمة حجوزات الكويت: 15 مليون جنيه لتعويض المتضررين

•تعويض المتضررين بتذاكر أو ما يعادل قيمتها

قال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه ابتداء من الغد سيتم استقبال تحويلات مالية من الكويت لحل أزمة المتضررين من إلغاء الحجوزات.

وأضاف في لقائه ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأحد أنه سيتم تعويض المتضررين من إلغاء الحجوزات بتذاكر أو ما يعادل قيمتها، متابعًا: «سعر التذكرة لو زاد هو ملزم بيه، في حالة الناس اللي هتاخد تذاكر، ولو في حد سافر على شركة تانية بسعر تذكرة أعلى سيتم دفع الفرق له وتعويضه بشرط وجود مايثبت ذلك، وكذلك أي فروقات في الدرجة شركة أبو سمرة أقرت بذلك».

وأوضح أنه تم توقيع عقد بين غرفة السياحة والشركات بمبلغ 15 مليون جنيه لصالح المتضررين في واقعة الكويت، معقبًا: «جميع الشركات أكدت أن هدفها هو إرضاء العميل وحل كافة الشكاوى».

أشار إلى رصد 6 آلاف شكوى بينما رصدت الشركات 3 آلاف حتى الآن، مؤكدًا أن القانون ينص على ضرورة التزام مورد الخدمة برد مقابلها أو إعادة تقديمها للمستهلك في حال وجود عيب وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها.

وتعرض عددًا من المصريين للنصب في الكويت بعد دفعهم ملايين الجنيهات، وتم إلغاء حجوزاتهم، ورصد جهاز حماية المستهلك المشكلة، وتدخل واستدعي الشركات السياحة المعنية بالمشكلة من أجل تطبيق القانون وإرجاع حق المتضرر ومحاسبة المخطئ.