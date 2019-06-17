وزيرة الدفاع الألمانية توقع عقودا لمشروع تسليح أوروبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين اليوم الاثنين عقودا لمشروع تسليح أوروبي بمليارات اليورو يهدف إلى تصنيع مقاتلة أوروبية، وذلك خلال معرض الطيران ببلدية لو بورجيه بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.

وشارك في مراسم التوقيع على هامش أكبر معرض للطيران على مستوى العالم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بالي ونظيرتها الإسبانية مارجريتا روبلز.

وتم من قبل كشف النقاب عن النموذج الأول للمقاتلة.

ويشارك في المشروع، الذي يُطلق عليه اسم "نظام القتال الجوي للمستقبل" (إف سي إيه إس)، ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

ومن المنتظر أن يكون النظام قابلا للاستخدام اعتبارا من عام 2040.

ولن يكون المشروع مجرد مقاتلة فردية من الجيل الجديد، بل نظام شامل بإمكانه التحكم في الطائرات المسيرة أو الأقمار الاصطناعية.

وبحسب بيانات حكومية، تم توقيع عقد إطاري بشأن تنظيم المشروع وهياكله الإدارية، إلى جانب ما يسمى باتفاقية التنفيذ، التي تنضم من خلالها ألمانيا إلى أعمال الدراسة التصميمية الخاصة بالمشروع بحلول نهاية عام 2021.