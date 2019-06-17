البرهان يتوجه إلى تشاد

توجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان صباح اليوم الإثنين إلى دولة تشاد في زيارة قصيرة، يلتقي خلالها الرئيس أدريس دبي.

وذكرت وكالة السودان للأنباء(سونا) اليوم أن زيارة البرهان إلى تشاد تأتي في إطار تواصل المجلس مع دول الجوار والمحيط الإقليمي، لتهيئة الأجواء السياسية للدخول في المرحلة الانتقالية، والانتقال السلس إلى الحكومة المدنية.

وقالت (سونا) إن دولة تشاد تربطها علاقات متجذرة مع السودان على الصعيدين الرسمي والشعبي، حيث إن هناك اتفاقيات تعاون في شتي المجالات بينهما، أهمها اتفاقية في مجال التعاون العسكري، والذي تمت بموجبها إنشاء القوات المشتركة السودانية التشادية على الحدود بين الدولتين لحفظ الأمن وترسيخ معاني الاستقرار

وخلال زيارة قصيرة قام بها البرهان لإريتريا يوم الجمعة الماضي،اتفقت الخرطوم وأسمرة على فتح الحدود وتسهيل الحركة الطبيعية عبر الحدود بينهما، وتفعيل التعاون والتنسيق بين البلدين فى جميع المجالات.

وكان البرهان قد زار من قبل أثيوبيا و مصر، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجنوب السودان، فضلا عن زيارته للمملكة العربية السعودية للمشاركة فى أعمال القمتين العربية والإسلامية الأخيرتين بمكة المكرمة.