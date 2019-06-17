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﻿«أوقاف دمياط» تناقش آلية توزيع صكوك الأضاحي في كفر سعد والزرقا

حلمي ياسين
نشر فى : الإثنين 17 يونيو 2019 - 1:35 ص | آخر تحديث : الإثنين 17 يونيو 2019 - 1:35 ص

عقد الشيخ محمد عبدالفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، اجتماعًا، اليوم الأحد، بمديري ومفتشي إدارتي كفر سعد والزرقا، لمناقشة آلية توزيع صكوك الأضاحي.

وطالب "سلامة"، ببذل أقصى جهد في توزيع الصكوك، بمعاونة الأئمة، وضرورة إشراكهم في هذا العمل حفاظًا ومراعاة لحق الفقراء على الأغنياء، كما شدد على كل الإدارات بالعمل الجاد ومتابعته أولًا بأول.

كما أكد "سلامة" على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي وقيمة التكافل، ومساعدة الناس في الدين الإسلامي، لافتًا إلى أنه يحرص على وصول الصكوك لمستحقيها داخل منازلهم، لعدم تحملهم أي مشقة أو تكاليف.

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