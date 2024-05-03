فوز مثير لفيورنتينا على كلوب بروج في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

حقق فيورنتينا الإيطالي فوزًا صعبًا على حساب ضيفه كلوب بروج البلجيكي 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، والتي أقيمت على ملعب أرتيميو فرانكي في فلورنسا.

تقدم الفريق الإيطالي عن طريق لاعبه ريكاردو سوتيل، في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، قبل أن يتعادل الضيوف عن طريق هانز فاناكن من ركلة جزاء في الدقيقة 17، ثم عاد فيورنتينا للتقدم مرة أخرى عبر أندريا بيلوتي في الدقيقة 37 من عمر المباراة، وتعادل كلوب بروج مرة أخرى عن طريق ايجور تياجو في الدقيقة 63، قبل أن يخطف مبالا نزولا هدف الفوز لفيورنتينا في الدقيقة 91.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب رافائيل أونيديكا، لاعب كلوب بروج، في الدقيقة 61 من عمر المباراة بعد 3 دقائق فقط من حصوله على البطاقة الصفراء الأولى.

ويلتقي الفريقان مجددًا، الأربعاء المقبل، 8 من مايو الجاري، على ملعب جان برايدال، ضمن منافسات الإياب.