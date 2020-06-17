تاج الدين: عقار «ديكساميثازون» يستخدم في بروتوكول علاج كورونا بمصر منذ بداية الأزمة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن عقار «ديكساميثازون» الذي أعلن خبراء بريطانييين عن فعاليته في علاج الحالات الحرجة المصابة بكورونا، أحد مشتقات الكورتيزون.

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن عقار «ديكساميثازون» وبعض الأدوية التي تحوي مادة الكورتيزون تستخدم في بروتوكولات علاج فيروس كورونا في مصر لبعض الحالات الحرجة منذ بداية الأزمة، لأنه يقلل من بعض المشاكل الصحية التي تحدث للرئة نتيجة للالتهابات الرئوية الشديدة.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن مادة الكورتيزون تستخدم في علاج أمراض كثيرة جدًا، ولها استخدامات خاصة، متابعًا أن تلك المادة لها آثار جانبية.

ويقول خبراء في المملكة المتحدة إن العلاج باستخدام جرعة قليلة من عقار ديكساميثازون أتى بنتائج تعتبر «تطورا كبيرا» في المعركة ضد الفيروس القاتل.

ويقلل هذا العقار احتمال وفاة المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي بنسبة الثلث. كما يقلل نسبة الوفاة بين المرضى الذين يحصلون على الأكسجين بنسبة الخمس.