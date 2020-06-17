الأمن العام يكشف غموض العثور على أجزاء آدمية متفحمة بالمنيا

تمكن قطاع الأمن العام من كشف غموض واقعة العثور على أجزاء آدمية متفحمة بطريق زراعي بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا وضبط مرتكبيها.



البداية بتلقى مركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا بلاغًا بالعثور على أجزاء آدمية متفحمة بطريق زراعى مابين قريتين بدائرة المركز.



وأسفرت جهود فرق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالمنيا عن تحديد شخصية المجنى عليه "مزارع"، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار.



وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (صاحب محل ملابس، زوجته "ربة منزل" - مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار).



وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وقرر الأول بسابقة اقتراضه وزوجته مبلغ 60 ألف جنيه من المجني عليه وتعثرهما في سداد الأقساط ونظرًا لإلحاح المجنى عليه وتهديده لهما عقدا العزم على التخلص منه، حيث استدرجاه لمحل إقامتهما بدعوى سداد الأقساط مقابل الحصول على إيصالات الأمانة، وخنقاه وأجهزا عليه بسلاح أبيض فأصاباه بعدة طعنات أودت بحياته، ثم وضعاه داخل جوال ونقله بسيارة ملاكي وإلقاء جثته بمكان العثور وإشعال النيران به.



وبإرشادهما تم ضبط (الأداة المستخدمة "سكين"، وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، 20 إيصال أمانة "مُذيلين بتوقيع المتهمين"). تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.