ارتفاع أسعار المحروقات كافة في لبنان

أفاد تقرير لبناني اليوم الخميس، بارتفاع أسعار المحروقات كافة في البلاد.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1700 ليرة، و98 أوكتان 1800 ليرة، والمازوت 1700 ليرة، وقارورة الغاز 1400 ليرة.

وأشارت إلى أن سعر بنزين 95 أوكتان أصبح 43500 ليرة، وبنزين 98 أوكتان 44800 ليرة، والمازوت 31700 ليرة، والغاز 26600 ليرة.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار حيث لامس عتبة الـ14800 ليرة لبنانية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وعدم توفر المواد الغذائية المدعومة.