رئيس جامعة الأقصر يبحث مع وفد من هيئة أمديست الأمريكية إنشاء مركز خدمة لذوي الهمم

بحث رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب عزوز، اليوم /الخميس/ وفد هيئة أمديست "Amideast" برنامج الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

ضم الوفد كلا من: الدكتورة كوينسي ديرمودي مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والدكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية والمسئولة عن برنامج الإعاقة، ومحمد علي منسق المشروع بأمديست (Amideast)، بحضور الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ليلة يوسف وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إلهام عيسى مستشار رئيس الجامعة لشئون ذوي الإعاقة.

و استعرض رئيس جامعة الأقصر خدمات الجامعة لأبنائها الطلاب من ذوي الهمم، والأنشطة التي توفرها الجامعة لدمج هذه الفئة من "فرسان الإرادة بالجامعة"، في المجتمع، مؤكدًا أن هذا الاجتماع بحث أوجه التعاون لإنشاء مركز لذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة، يستهدف تطوير مهاراتهم ودمجهم في المجتمع من خلال دورات تدريبية يوفرها المركز للطلاب.

وقال إن الجامعة ستوفر الدعم الكامل لجعله مركز مستدام يخدم الطلبة لتحقيق رؤية الجامعة في تبنيها فكرة الدمج الكامل.

بدوره، أشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن المركز يعتبر إضافة كبيرة لجامعة الأقصر، وإحدى الخطوات الهامة التي تتخذها الجامعة في سعيها نحو تطوير مهارات الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، لافتا إلى أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والمسابقات لتحفيز هؤلاء الطلاب على اكتشاف مواهبهم ورعايتها.

فيما أكدت الدكتورة كوينسي ديرمودي مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إن الهيئة تلتزم بتمويل أنشطة التدريب بالمركز من خلال متخصصين من استشاريين ومدربين ومنظمات، لتزويد العاملين بالمركز على أساليب الادارة ودعمهم في إجراء تقييم للاحتياجات ووضع خطة عمل.

من جانبها، قالت الدكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية والمسئولة عن برنامج الإعاقة إن الهيئة ستشرف على مشروع مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم ومتابعة انشطته خلال العامين المقبلين حتى 2024.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور محمد محجوب عزوز، درع جامعة الأقصر، إلى الدكتورة كوينسي ديرمودي، موجهًا شكره للهيئة لاختيار جامعة الأقصر لإنشاء المركز بها.

وكان وفد الهيئة، قد تفقد الموقع المقرر اعتماده لإنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة طيبة، والذي ستتولى هيئة أمديست الاشراف على تنفيذه ومتابعة نشاطه خلال العامين المقبلين.

يذكر أن هذه الزيارة جاءت بعد اختيار جامعة الأقصر ضمن 15 جامعة حكومية تم اختيارها لإنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعة.