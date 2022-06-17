 الرئيس الموريتاني يطمئن على صحة ولي عهد الكويت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الموريتاني يطمئن على صحة ولي عهد الكويت

أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 1:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 1:39 ص

أجرى الرئيس الموريتانني محمد ولد الشيخ الغزواني، اتصالا هاتفيا بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، للاطمئنان على صحته، داعيا المولى العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل.
وذكرت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس الغزواني أعرب -خلال الاتصال- عن تمنياته بالشفاء العاجل لسمو ولي العهد، أصالة عن نفسه، ونيابة عن الشعب الموريتاني، مذكرا بأواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين.
وخلال الاتصال، طلب الرئيس من سمو ولي العهد إبلاغ أطيب التحيات إلى أمير البلاد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
كما عبر عن امتنان موريتانيا قيادة وشعبا للدعم الذي تتلقاه من دولة الكويت الشقيقة.

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