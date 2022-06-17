ألمانيا تدرس عودة ارتداء الكمامات بدءا من أكتوبر القادم

أعلنت الحكومة الألمانية، أنها تدرس إمكانية إعادة فرض ارتداء الكمامة من جديدً اعتبارًا من شهر أكتوبر القادم وحتى شهر أبريل من عام 2023، وذلك تحسبا لانتشار موجة جديدة من جائحة كورونا في الخريف.

وقال مكتب المستشارية، بحسب صحيفة فيلت آم زونتاغ، إن عودة إلزامية ارتداء الكمامة هي واحدة من الإجراءات المحتملة، التي سيتم إدخالها على التعديل المقبل لقانون الحماية من العدوى.

يشار إلى أن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، قد صرح بأن بلاده تشهد بالفعل آثار موجة صيفية من الجائحة، مع ارتفاع أعداد المصابين بشكل سريع، داعيا مزيدا من المواطنين إلى الحصول على جرعة معززة رابعة من اللقاحات.