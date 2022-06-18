وصول أحمد قطان المستشار بالديوان الملكي السعودي إلى القاهرة في نهاية جولة إفريقية

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وصل إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة، السفير" أحمد بن عبد العزيز قطان" المستشار بالديوان الملكي السعودي قادما بطائرة خاصة من كينيا في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها ملف علاقات التعاون على ضوء الزيارة المرتقبة لولي عهد المملكة لمصر خلال الأيام القادمة.

وقالت مصادر مطلعة شاركت في استقبال "قطان" بمطار القاهرة إن زيارته لمصر تأتي في ختام جولة طويلة بمختلف دول ومنظمات القارة السمراء لدعم ترشيح السعودية لاستضافة فعاليات مؤتمر إكسبو 2030 بالرياض.

كما تهدف زيارة قطان لبحث دعم علاقات التعاون بين المملكة والدول الأفريقية خاصة في مجالات الإستثمار والتجارة واستعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت المصادر أن جولة "قطان" الأفريقية تأتي في إطار تحرك سعودي مكثف في دول العالم لتأييد ترشيح السعودية لاستضافة إكسبو 2030.

وبدأ قطان جولته بزيارة الأفريقية قبل حوالي شهر وشملت زيارة دول ناميبيا وبوروندي ورواندا ومالاوي وموزمبيق وغينيا بيساو وبوركينا فاسو والكونغو برازافيل وأوغندا ومدغشقر وجزر القمر المتحدة وسيشل وجيبوتي وجنوب أفريقيا وساوتومي وأفريقيا الوسطى.

والتقى قطان خلال الجولة مع رؤساء وقادة وكبار مسؤولي تلك الدول كما التقى مع قيادة هيئة "الإيجاد" في جيبوتي ومنظمة "الكوميسا" في زامبيا ومنظمة "الإيكواس" في نيجيريا ومنظمة "سيماك" في غينيا الاستوائية.