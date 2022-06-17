محافظ القاهرة يقرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة



تمكنت قوات الحماية المدنية فى القاهرة، من انتشال 6 جثث من أسفل عقار الوايلى المنهار، فيما أنقذت 3 أشخاص أحياء من أسفل الأنقاض.



وتلقي اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا غرف الحماية المدنية، بانهيار عقار بمنطقة الوايلي مكون من 5 طوابق، وفور انتقال قوات الدفاع المدني بإشراف اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية فى القاهرة، بالتنسيق مع هيئة الإسعاف والمحافظة ومسؤولي حي الوايلي، تبين أن العقار مكون من 5 طوابق ومبني على الطراز القديم.



وقال مصدر أمني بالحماية المدنية، إن العقار المنهار صادر له قرار إزالة من سنوات ولم يتم التنفيذ، مشيرًا إلى أن عقب انهيار العقار سقط أثاره على سيارتين أدى إلى تحطيمهم، مشيرا إلى أن هيئة الإسعاف وقوات الدفاع المدنى واصلت جهودها وتمكنت من انتشال 6 أشخاص من تحت الأنقاض بينهم سيدة مسنة، مؤكدًا أن هيئة الإسعاف دفعت بالسيارات مدعومة بعدد من الأطباء لاستقبال المصابين وسرعة علاجهم.



من جانبه، قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار ب (١) حارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر بحى الوايلى وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.



وعقب وقوع الانهيار انتقل محافظ القاهرة على الفور لموقع العقار المنهار للإشراف على عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض وإخراج الضحايا مع تواجد الأجهزة المعنية كافة بموقع الحادث (الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والكهرباء والغاز) وقيادات المحافظة.



وقررت المحافظة قطع المرافق عن العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة له اخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض، فيما كلفت النيابة بسرعة إرسال التقرير الهندسي الخاص بالمحافظة والانتهاء من تحريات المباحث.