صحيفة إسبانية: ريال بيتيس يرفع راتب مدربه خوفا من مفاوضات الاهلي

بدأ النادي الأهلي عمليات البحث عن مدير فني جديد بعد رحيل بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الاحمر السابق، الذي تم الإعلان عن إقالته بعد اجتماعه مع لجنة التخطيط وشركة الكرة لبحث أسباب تأخر مستوى الفريق في الفترة الماضية.

زعمت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، أن النادي الأهلى فتح خط المفاوضات مع التشيلي مانويل بيليجريني مدرب فريق ريال بيتيس في وقت سابق.

ووفقًا لـ صحيفة " آس" الإسبانية، فإن إدارة نادي ريال بيتيس الإسباني، بمجرد علمها بوجود اهتمام من قبل النادي الأهلي بالتعاقد مع بيليجريني، اتخذت عدد من الخطوات لتأمين مستقبل المدرب مع الفريق الأندلسي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن إدارة النادي الأندلسي قررت رفع قيمة رواتب بيليجريني ومساعديه بنسبة 20 %، من أجل الإبقاء عليه في القيادة الفنية للفريق بالموسم القادم.

وأتمت الصحيفة الإسبانية أن عقد بيليجريني يمتد مع الفريق الأندلسي حتى صيف 2025، مشيرة إلى استبعاد فكرة رحيله عن الفريق في الوقت الحالي بعد زيادة قيمة راتبه.