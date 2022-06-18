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العراق.. تعرض قاعدة تركية بمحافظة نينوى لقصف بالصواريخ

بغداد (د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 11:48 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 11:48 م

أفادت مصادر أمنية عراقية مساء اليوم الجمعة، أن قاعدة زيليكان التركية تعرضت لقصف بصاروخين دون وقوع إصابات شمال شرقي محافظة نينوى (400 كم شمالي بغداد).

وأوضحت المصادر أن صاروخين استهدافا مساء اليوم قاعدة زيليكان التركية شمال شرقي محافظة نينوى سقط الصاروخ الأول داخل القاعدة والثاني في المحيط الخارجي دون وقوع إصابات.

وكانت وزارة الخارجيَّة العراقية قد أدانت اليوم بأشَدِّ العبارات القصف التركيّ الذي إستهدفَ مقارّاً حكوميةً ومنازل وأوقع ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين في ناحية سنوني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى (450 كم شمال غربي بغداد).

وأكدت الوزارة في بيان صحفي "أنَّ هذه المواقف تمثِّلُ إنتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وتهديداً واضحاً للآمنين من المدنيين، الذين إستُشهِدَ عددٌ منهم وجُرِحَ أخرين جرّاء هذا الفعل".

كما أكدت الوزارة "أنَّ هذا الإعتداء يُعَدُّ إستهدافاً لأمنِ العراق وإستقرار شعبه، ويتطلّبُ مُوقفاً مُوحَّداً لمواجهته، عبر الوقوفِ بحزمٍ ضدَّ أيّ فعل يهدفُ إلى إشاعة الفُوضى، ولكلِّ ما تقدَّمَ ستتخذُ وزارة الخارجيَّة الإجراءات المُقرَّرة بعد إكتمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء".

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